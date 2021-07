Leo Messi sigue de vacaciones hasta nuevo aviso. El delantero no comenzará la pretemporada con el Barcelona hasta que tenga firmado su nuevo contrato con Laporta. El argentino, tras hacer escala en Barcelona procedente de Republica Dominicana, se ha trasladado a la isla de Ibiza donde prosigue con su descanso.

Messi se está entrenando de forma individual para no perder el fondo físico pero tiene claro que no estará en la disciplina culé hasta que todos los papeles estén arreglados para evitar cualquier lio extra deportivo.

En este sentido, Laporta no ocultó que cumplir con el 'fair play' financiero es "un problema" que la entidad aún no tiene resuelto. "Sabéis que las reestricciones vienen motivadas también por las herencia que tenemos, con una masa salarial deportiva que excede de los ingresos totales del club, y el ratio que tenemos no nos pone fácil poder incorporar nuevos jugadores", admitió.