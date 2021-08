El fichaje de Messi por el PSG cerrado: hay acuerdo total para su llegada a París

"Me he visto obligado a dimitir porque Joan Laporta me ha decepcionado, no ha cumplido su principal argumento en las elecciones, que era que iba a convencer a Leo Messi, para tener la libertad de estar aquí con vosotros y decir lo que pienso y, como socio del Fútbol Club Barcelona, tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido. Hay una falta total de transparencia” ha finalizado.