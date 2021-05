Joan Laporta va en serio a por Neymar y fija en 100 millones la cantidad máxima para traer de vuelta al brasileño

Neymar tiene cada vez más dudas . Pese a que hace unos días su renovación con el PSG parecía prácticamente cerrada , el futuro del futbolista brasileño ha dado un vuelco en las últimas horas, más aún tras la eliminación sin paliativos ante el Manchester City y que vuelve a dejar al ex del Santos muy lejos de levantar otra Champions.

El PSG teme perder a sus dos estrellas en el mismo verano

Neymar señaló hace unos días "estar contento en París" y " creer en el proyecto deportivo del PSG", pero lo cierto es que tras la eliminación ante el Manchester City y la más que probable salida de Mbappé al Real Madrid, el ex del Santos tiene muchas dudas de poder volver a levantar la Champions si se queda en París.

No es ningún secreto que las arcas del FC Barcelona no pasan por su mejor momento pero, pese a ello, hay optimismo en la junta directiva de Laporta con la posibilidad de encontrar el dinero con el que poder traer de vuelta a Neymar. Según publican los compañeros de La Vanguardia, en Can Barça esperan ingresar más de 100 millones de euros con ventas de jugadores el próximo verano, y sería esa cantidad, 100 'kilos', el máximo que los azulgranas estarían dispuestos a desembolsar.