Laporta no quiere que Dembéle vuelva a vestir la camiseta del Barça: habrá cumbre con Xavi en las próximas horas

Laporta: "Se invirtió mucho en Dembélé y nos quedamos decepcionados"

Xavi Hernández es partidario de contar con el francés durante estos meses

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que en el club están todos "decepcionados" con el pobre rendimiento de Ousmane Dembélé y con su decisión de no querer renovar, tampoco salir cedido o traspasado en este mercado, que no entienden ni comparten, aunque si juega o no juega más dependerá del entrenador, Xavi Hernández”.

La directiva culé tiene programada una cumbre con Xavi en las próximas horas donde se tomará la decisión final sobre Dembélé. Laporta quiere mandarlo directamente a la grada pero el entrenador es partidario de contar con él estos meses.

"No hemos disfrutado de Dembélé como esperábamos. A Dembélé lo han acompañado situaciones que no han sido las mejores, le costó adaptarse por las bastantes lesiones que tuvo, se invirtió mucho dinero y teníamos la esperanza de verlo muchos años y nos hemos quedado todos decepcionados", se sinceró Laporta en rueda de prensa.

"Hemos entendido sus lesiones, sus decepciones por sentir que quizás no se ha sentido bien tratado. Hemos entendido sus argumentos y desde el club queríamos hacer cruz y raya, que renovase para demostrar su talento. Hay cierta decepción. Lo he tratado lo mejor que he podido, el entrenador lo mismo. Tiene un gran nivel y no hemos podido disfrutar, o muy poco, de su talento", lamentó.

Pero, preguntado por si jugará más o no, señaló a Xavi. "Decidirá el entrenador. Pero sí que pienso que el entrenador está trabajando para el presente inmediato pero también para la siguiente temporada. Y un jugador que no ha querido renovar y que seguramente no lo tendremos la siguiente temporada, es más difícil que juegue. Porque entiendo que estamos reconstruyendo el equipo y Xavi sabe con quién puede contar esta temporada y la que viene", valoró.

Cumbre con Xavi Hernández

Laporta reiteró que fueron los agentes de Dembélé los que no quisieron aceptar la "muy buena oferta" de renovación por parte del Barça. "Estamos en un callejón sin salida que espero que se resuelva a favor de los intereses del club. Y no quiero que el jugador salga perjudicado. Un jugador que no quiere renovar con el Barça, y decide quedarse, tiene sus circunstancias", reconoció.

"Xavi está igual de sorprendido que todos nosotros, de que no haya aceptado la renovación. Entiendo que esto lo tendrá que mirar. Pero Dembélé no ha renovado y es una situación a gestionar de la mejor forma posible para los intereses del Barça y que perjudique lo menos al jugador. Pero no hemos entendido la posición del jugador, porque no renueva y no acepta otras salidas. Lo respetamos pero no lo entendemos", reiteró.