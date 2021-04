Esto no es sinónimo de nada porque el plan real que han planteado para el joven delantero es escuchar las ofertas de todos los grandes clubes, aunque sus opciones más viables pasan por venirse a España . El Madrid también está en la puja y el deseo del jugador también pasa por decantarse por los blancos, aunque no hay nada decidido. El gran problema de esta operación es el dinero, algo de lo que los clubes españoles escasean por lo que entran en juego otros poderosos de Europa como el Liverpool o el Chelsea.

Laporta se prepara para una negativa de Haaland

El presidente culé se prepara ante una negativa de Haaland por lo que empieza a mirar en el mercado. Lukaku es una opción que gusta y mucho. Su potencial físico y capacidad goleadora es del agrado del entrenador. Algo que no sucede con el Kun Agüero, el argentino ya ha anunciado que no seguirá en el Manchester City por lo que llegaría gratis. Esto es algo que barajó Laporta, sería una gran baza de cara a Messi ya que se llevan muy bien y se entiende a la perfección en el cambio, el problema es que no es del agrado de Ronald Koeman.