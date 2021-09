Ronald Koeman tiene los días contados en el Barcelona. El holandés ya sabe que la directiva culé intenta cerrar las negociaciones para encontrarle un sustituto. El pinchazo culé en Cádiz no ha hecho otra cosa que acelerar el fichaje del nuevo entrenador blaugrana.

El holandés seguirá al menos hasta el domingo tras el partido (16:15 horas en el Camp Nou) ante el Levante. Eso sí, Koeman no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión en el Nuevo Mirandilla.

Laporta prefiera a Martínez por delante del ex canterano culé pero la negociación no será fácil. El seleccionador tiene una cláusula por la que podría abandonar Bélgica si recibe la llamada de un club ‘grande’ pero ha dado recientemente su palabra de que seguirá hasta la Final Four de la Liga de Naciones.