Laporta se mueve para convencer a Messi y quiere atarlo todo antes de negociar su renovación con en el Barcelona

Joan Laporta no se ha sentado aún con Leo Messi para hablar de su futuro y no lo hará hasta que no sepa la situación económica del club para poder hacer una oferta de renovación en firme al argentino. El Barcelona pasa por unos graves problemas económicos y el presidente culé quiere mantener su credibilidad con Messi, y esa es la razón por la que aún no le ha querido hacer llegar una propuesta de renovación que no pueda cumplir. Pero lo que está claro, como ya avanzó David Bernabéu, es que Messi está cada vez más cerca de seguir en el Barcelona.