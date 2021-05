Laporta sueña con traer de vuelta a Pep Guardiola pero el técnico tiene claro que no volverá para ser entrenador

Joan Laporta busca nuevo entrenador para el FC Barcelona tras comunicarle a Ronald Koeman que, en principio, no cuenta con él de cara a la próxima temporada. El presidente azulgrana tiene un sueño con matices de obsesión: el regreso de Pep Guardiola al banquillo del Barça.

Los tres motivos de Guardiola para no aceptar el cargo

Una llamada que sería más bien de cara a la galería o para apuntarse un punto delante de su afición puesto que Laporta conoce de primera mano que Guardiola no regresará para ser entrenador del Barça. Otra historia sería si fuera para ocupar un puesto en la directiva, pero el entrenador del Manchester City desea de momento seguir con su faceta de entrenador.

Guardiola no aceptaría el cargo por tres simples motivos . El primero, porque sabe que es imposible que pueda repetir su primera etapa. Solo el Bayern de Munich ha conseguido ganar el sextete , y Pep es consciente que no hay oportunidad alguna de poder conseguirlo. El segundo de los motivos es el gran ecosistema que tiene en Manchester, con un proyecto de presente y de futuro y donde tiene el mando de todos los departamentos del club.

El tercero y último motivo, quizás también el más curioso, es la gran amistad que el catalán tiene con Ronald Koeman. Guardiola no aceptaría nunca el cargo puesto que sentiría que es una especie de traición a su amigo holandés. Además, desde Inglaterra apuntan que Guardiola está ya incluso trabajando con la dirección deportiva del Manchester City en los fichajes para la próxima temporada.

Koeman está muy disgustado con Laporta

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha lanzado un órdago al presidente del club, Joan Laporta, y al área deportiva al asegurar que últimamente no ha notado la "confianza" d el club al no hablar con él del futuro del equipo, pese a tener un año más de contrato, y ha dejado claro que quiere cumplirlo y que se ve "capacitado" para hacerlo.

"En la última parte de la temporada no he notado la confianza, no hemos hablado del futuro y tengo contrato. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas, pero hay que hablar", pidió el técnico a Laporta en rueda de prensa.