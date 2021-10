Laporta: "Tuve la esperanza de que Messi jugase gratis en el Barcelona"

Laporta es entrevistado en RAC1 tras la auditoria al club azulgrana

El presidente culé esperaba que Messi hubiera jugado gratis una temporada

"Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça"

Joan Laporta tiene la misión de reconstruir al Barcelona de la peor crisis de su historia. Y lo tendrá que hacer sin Leo Messi. El argentino salió rumbo a París en el pasado mercado de fichajes aunque el presidente azulgrana, señaló en una entrevista en RAC1, que tuvo la esperanza de que Messi hubiera jugado gratis en el Barça.

"Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia y me gustaría preservar esta idea. Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça. Sabíamos, durante la negociación, que tenía una oferta muy potente. Cuando llega el momento de tomar la decisión, pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Barça. Tuve la esperanza de que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Tenemos una relación muy buena, sabía que cuando tuviésemos recuperada la economía sabía que lo compensaría, pero exigir eso pensando en lo que tiene en París", señaló Laporta en RAC1.

El presidente del Barcelona apuntó que el contrato de Messi con el Barcelona "en general está cerrado", salvo "algún concepto. "Con Messi no teníamos fair play. No había el margen para meterlo en la plantilla y teníamos la conclusiones de la auditoría y la inversión en Leo nos podía poner en riesgo. El Barça está por encima de Messi y de cualquiera. No había margen. Nos propuso una operación, nos planteamos un esfuerzo pero, para tener margen salarial, había que hacer una operación que era inviable, la CVC".

¿Fichar a Romero? No entraré en los pequeños detalles. Preservaré la memoria de Messi como es

"¿Fichar a Romero? No entraré en los pequeños detalles. Preservaré la memoria de Messi como es. Me gustaría hacer un homenaje a Messi. Estaríamos encantadísimos, en el momento oportuno, si ellos quieren hacer un homenaje como hace falta", expresó Laporta sobre el reconocimiento a Messi en el Camp Nou junto a la afición del Barcelona.

"Con Xavi hablo frecuentemente porque somos amigos"

El futuro de Koeman no parece peligrar por el momento, pero habrá que ver los resultados de los próximos partidos. Laporta decidió darle un voto de confianza y lo explicó en RAC1. "La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados. Después de escuchar a personas de mi confianza, llego a la conclusión que debo de actuar como hice con Rijkaard".

"Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo. Es de justicia también. No ha tenido a Dembélé, nos falta gol y no tiene el Kun. Creo que es de justicia darle un margen. Tiene contrato en vigor y se le tiene que respetar", continuó el mandatario azulgrana.

Y no se escondió al hablar de un posible relevo de Xavi Hernández en el banquillo: "Con Xavi hablo frecuentemente porque somos amigos. También con Pep. Me gusta saber lo que piensan porque saben más que yo. La secretaría técnica trabaja permanentemente en el ámbito de entrenadores y jugadores. Es su trabajo. Conocen perfectamente la situación de todos los entrenadores y jugadores que podrían estar en la órbita del Barça".

El Barça jugará un año en el Johan Cruyff con 50.000 espectadores

"Si la Asamblea de Compromisarios nos autoriza (el 17 de octubre) para que trabajemos para conseguir este capital nos gustaría empezar las obras el verano que viene. Estamos contemplando diferentes posibilidades, pero la que tiene más fuerza es el Estadi Johan Cruyff. El Nou Camp Nou estará acabado en 3 o 4 años y tendrá 110.000 espectadores", dijo sobre el nuevo estadio culé.

Laporta no descartó que el club azulgrana acabe aceptando la operación con CVC que propuso LaLiga: "Aún es posible porque se está reformulando, lo que nosotros no queremos es endeudarnos más. Pero no nos condiciona nadie a la hora de hacer esta operación, y menos el Real Madrid".