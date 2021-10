Joan Laporta dio un giro de 180 grados en su decisión sobre el futuro de Ronald Koeman . El presidente del Barcelona tenía decidido que el neerlandés no siguiese en el banquilllo culé en el parón por las selecciones, pero la conversación telefónica que mantuvieron el viernes , le hizo cambiar de opinión. Laporta decidió mantener a Koeman y escribió un mensaje de WhatsApp a su Junta , según Sport, para que no se enterase por los medios de comunicación.

"Anteriormente que no había claridad en ese sentido, hablamos por teléfono, hablamos por el equipo, por el club, por mi tema. He pedido por parte del club dejar claridad sobre su entrenador , porque es muy importante, por la confianza del entrenador, que el vestuario sepa lo que hay, y creo que el presidente ha tomado esta decisión y deja claro a todo el mundo cómo es, pero yo sé que somos el Barça y hay que ganar partidos ", explicó Koeman tras el partido en el Metropolitano.

Koeman relató que al hablar con el presidente barcelonista y obtener su respaldo le dijo que "nunca es tarde". "Dejar claro como son las cosas es importante, si el camino que quieres es conmigo como entrenador o no con este entrenador. Lo ha hecho y es importante, porque yo creo que no se puede trabajar si no hay claridad en este sentido", insistió.