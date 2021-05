Joan Laporta aún no tomado una decisión definitiva sobre quién será el próximo entrenador del Barcelona a partir de junio. El presidente azulgrana se reúne con Ronald Koeman para tratar su futuro en el banquillo del Barça, pero tienen un gran problema a resolver como ya hemos contado en Deportes Cuatro, y es el finiquito de 8 millones de euros que tendría que cobrar el entrenador holandés.

Esa es la razón por la que aún Koeman no esté descartado para la próxima temporada . El entrenador holandés ya ha manifestado que tiene contrato y se ve en el banquillo del Barcelona a partir de verano por lo que tendrá que ser Laporta el que tome las riendas y le despida si no cuenta con él.

Koeman quiere seguir en el Barcelona

"Tengo contrato y no sé... habláis mucho sobre este tema. Yo estoy tranquilo. Si hay algo que el club quiera cambiar, tiene que hablar conmigo ", dijo el técnico holandés tras ganar el último partido de Liga ante el Eibar.

"Cuando llegamos al Barça cogimos una plantilla hecha, el único fichaje que hicimos fue Dest el último día. Esta plantilla sigue sin estar hecha, en todos los sentidos, no tiene el nivel que nosotros queremos tener en el Barça . Eso está claro, mucha gente del club lo piensa así. Estamos intentando mejorar la plantilla (para el futuro), hay jugadores mayores que todavía han demostrado que tienen nivel para este equipo y hay muchos jugadores muy jóvenes que coger más experiencia y aprender más", recordó Koeman.

"Ganar un título y luchas por el campeonato hasta faltando dos o tres partidos, yo hubiera firmado en agosto. Creo que todo el mundo. Pero durante la temporada hubo más y las esperanzas han sido demasiadas. La temporada no es mala, ni mucho menos, no es la mejor que podíamos hacer pero creo que no se puede pedir un doblete cada año o un triplete a una plantilla y a un equipo que estamos formando", zanjó Koeman sin cerrar la posibilidad de continuar en el Barcelona.