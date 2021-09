Laporta fichará a un entrenador para un proyecto deportivo si destituye a Koeman

El técnico neerlandés sigue como mínimo hasta el partido ante el Cádiz

Laporta no fichará a un entrenador puente si se ‘carga’ a Koeman

Koeman, resignado con la plantilla que tiene: “El Barça ya no es el de hace ocho años”

Joan Laporta tiene claro que no va a fichar a un entrenador en el que no crea a largo plazo. El Barcelona está en una situación muy complicado y Koeman, aunque salvó su puesto ante el Granada, sigue muy tocado y habrá que esperar a ver qué sucede ante el Cádiz este jueves. Si Laporta decide destituir a Koeman en plena temporada, el nuevo entrenador no será puente y sí el de un proyecto a largo plazo en el Barcelona.

El Barcelona sigue sin despertar de mal juego y ante el Granada volvió a dar muestras de falta de pegada. El equipo azulgrana empezó perdiendo nada más empezar y no pudo empatar el encuentro hasta casi el descuento con un cabezazo de Araujo. Laporta no confía en Koeman y no está contento con cómo está actuando esta temporada, pero aún se sentará en el partido ante el Cádiz, como informa Mundo Deportivo.

Lo que tiene claro Laporta es que el sustituto de Koeman, si es que no consigue darle vuelta a la situación y es despedido, no será un entrenador puente para la temporada y fichará a un técnico en el que confíe los próximos años para un proyecto deportivo, como publica RAC1. Los nombres que suenan con más fuerza con los de Roberto Martínez y Xavi Hernández, pero de momento el que se sentará en Cádiz será Ronald Koeman.

Koeman no va hablar más de su futuro

"Con lo que hay hemos hecho lo máximo y con un poco más de suerte pudimos ganar el partido. El sistema básico es el 4-3-3 y hemos jugado así toda la primera parte, pero no había delanteros en el banquillo y hemos buscado otra manera de empatar el partido con Piqué y Araujo arriba. Lo hemos intentado todo y creo que hay destacar esto, el Barça de hoy en día no es el de hace ocho años", aseguró Koeman.

"Si ves la lista de convocados, qué hay que hacer, ¿jugar tiki taka dónde no hay espacio? Teníamos que intentar cambiar el partido de otra manera. No tenemos jugadores de uno contra uno o con velocidad, parece que tengo que dar argumentos en todo, pero quiero destacar la actitud del equipo. De cualquier manera, la gente se puede ir descontenta porque no ganamos, pero no creo que por la actitud del equipo", prosiguió el técnico blaugrana.