A Joan Laporta se le agota la paciencia con Koeman . El presidente del Barcelona sintió vergüenza por la imagen que dio el club ante el Bayern y el crédito del técnico neerlandés se acorta rápidamente en este inicio de temporada. Koeman casi no tiene apoyos en la Junta Directiva y Laporta quiere una reacción inmediata este lunes ante el Granada o podría tomar la decisión del relevo en el banquillo.

Laporta frenó el debate sobre el futuro de Koeman y recordó que lo más sensato era la decisión que se tomó el martes de madrugada en el Camp Nou, que el técnico siguiera al frente del equipo. Ningún miembro de la Junta directiva pidió la destitución de Koeman en la reunión de este lunes, aunque el neerlandés casi no tiene defensores entre los directivos .

Si Joan Laporta decide en algún momento de la temporada que Koeman no siga en el banquillo ya sabe quién no será su sustituto. Jordi Cruyff es amigo personal de Ronald Koeman y no estaría dispuesto a relevar en el cargo al entrenador neerlandés en el Barcelona. El club ya sabe la intención de Jordi Cruyff y tendrá que buscar en otro lado en el caso de tener que buscar un recambio.