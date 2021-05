Laporta no cuenta con Koeman para la próxima temporada: Xavi Hernández, el elegido para entrenar al Barcelona

La recta final de temporada del Barcelona habría provocado la decisión de Laporta de no continuar con Koeman en el banquillo. El entrenador holandés se reunió con el presidente azulgrana la semana pasada, tras los últimos malos resultados, y según ha informado Roger Saperas en el programa ‘Tu Diràs’ de RAC1, Koeman no será el entrenador de Laporta la próxima temporada .

El presidente culé tiene como prioridad la renovación de Messi y el fichaje de Haaland . El Barcelona pretende hacer un equipo ganador desde ya y sus dos primeros objetivos son el traspaso del noruego y que el argentino siga en el Camp Nou. Si Koeman no sigue, como así informan los compañeros de RAC1, el elegido es Xavi Hernández , como ya hemos contado en Deportes Cuatro las últimas semanas . El exjugador culé acaba de renovar su contrato con el Al-Sadd pero no habría problema para poner rumbo al banquillo del Barça.

¿Último partido de Messi en el Camp Nou?

Koeman no quiso hablar de su futuro tras la derrota ante el Celta en el Camp Nou y le dejó el tema de su continuidad en el presidente azulgrana. "No es pregunta para mí. No voy a contestar, ya dije lo que pienso y no hace falta repetir", dijo en rueda de prensa. Sobre su futuro no habló, pero sí dejó claro lo importante que es Leo Messi en el Barcelona y lo que podría significar su marcha en verano.