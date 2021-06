Laporta deja caer que Jordi Cruyff será 'comodín' del Barcelona para cualquier situación que se produzca en la temporada

Joan Laporta ha dado a entender que si Koeman no funciona la próxima temporada, el hijo del histórico jugador puede ser su sustituto . "Tiene experiencia y una trayectoria como jugador, entrenador y secretario técnico . Es hombre de mundo y puede aportar mucho a la secretaría técnica. Y vuelve a su casa a trabajar", señaló el presidente azulgrana. Con esto parece que Koeman puede gestionar ya la plantilla con los nuevos fichajes y a la espera de la confirmación de la continuidad de Messi .

Después del tiempo de reflexión, Koeman sigue

Y, sobre esas charlas, desveló que Koeman estuvo "impecable" en las explicaciones y en el comportamiento. "Han sido conversaciones para conocernos, a mí me gusta conocer personalmente a personas clave de la institución y el entrenador lo es. Como tuve buena relación con Rijkaard o Guardiola , tenía la necesidad esta y Koeman lo ha entendido, y se lo agradezco mucho", se sinceró el dirigente.

"Koeman ha comprendido mi necesidad de conocerle, aunque quizá no calibré, yo, la dimensión mediática que esto podía tener. Y le dije que si nos hemos sentido desbordado y le hemos generado alguna incomodidad, que lo sentía. Y me ha hablado de agradecimiento de que le hable claro. Y ha mejorado nuestra relación, que era buena pero no lo suficientemente profunda de conocernos el uno al otro", aportó