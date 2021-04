Laporta tiene muy claras las prioridades del Barcelona para este verano. El presidente culé no se va a desviar ni un milímetro de su plan inicial, y lo primero es la renovación de Leo Messi y el fichaje de Haaland. El Barça no descarta a Neymar aunque no forme parte de su idea inicial porque Laporta sabe que el brasileño es muy importante para Messi.