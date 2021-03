Joan Laporta no quiere perder ni un segundo para el Barcelona de la próxima temporada y ya tiene varios fichajes en la agenda para intentar convencer a Messi para que se quede . Una de las primeras tareas que tendrá que resolver será la de elegir un nuevo entrenador, y eso dependerá de cómo termine Ronald Koeman y los títulos que pueda conseguir. Laporta valora mucho la labor del técnico holandés, pero su preferido para el banquillo del Barcelona es Julian Nagelsmann .

No hay una decisión tomada sobre quién será el próximo entrenador del Barcelona, pero Laporta tiene una lista en la que Julian Nagelsmann, técnico actual del Leipzig, está por delante de Ronald Koeman, como señaló Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER. Aun así, no quiere decir que Koeman no vaya a entrenar al Barça a partir del próximo verano. Todo dependerá de los resultados y la imagen que deje el equipo en los próximos meses.