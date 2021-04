Laporta ve en la Superliga la solución para salir de la crisis en el Barcelona y acercarse al fichaje de Haaland

El Barcelona va a tener que moverse en verano , pero si lo hace con dinero en la caja será más fácil conseguir la llegada de nuevos jugadores . El equipo azulgrana ya le habría hecho una oferta al Kun Agüero , que termina contrato con el Manchester City y no va a renovar, y también tendría en la agenda a jugadores como Eric García, Memphis Depay o Wijnaldum , todos en último año de contrato.

Objetivo Haaland y la conversación con Messi sobre su renovación

Lo que sí tienen claro en la Superliga es que no se pondrá en peligro la estabilidad económica de los clubes y habrá ‘fair play’ financiero para jugar con las mismas armas dentro de la competición. Los grandes clubes recibirían una gran cantidad de dinero que les aliviaría en lo económico en los próximos años.

El Barcelona no ha ocultado su interés en fichar a Haaland y con esta inyección de dinero podría tener su objetivo más cerca. El resto de los clubes también tendrán más en la caja, pero le permitiría salir al mercado en igualdad de condiciones a corto plazo. Así, Laporta podría hacer un equipo mucho más competitivo y convencer a Messi para que siga en el Barcelona .

El argentino levantó su primer título de Copa del Rey como capitán del Barcelona y se mostró orgulloso por representar al club. Messi también tuvo una conversación con Laporta sobre su futuro en la que le dijo: “Presi, me vaya o me quede, te lo pondré fácil”. No ha tomado una decisión, pero habrá que ver cuánto influye la Superliga en su decisión final.