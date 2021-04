Laporta necesita fichajes para el Barcelona y ya le ha hecho saber al ‘Kun’ Agüero que le interesa a partir del mes de junio. El presidente culé trabaja en el nuevo proyecto deportivo y su intención es la de rodear a Messi de gol y jugadores de alto nivel para convencer al argentino para renovar por el Barça. Laporta tendrá que mejorar la plantilla para volver a aspirar a todo y Agüero interesa al Barcelona, aunque su contratación no es prioritaria .

Sergio Agüero comunicó hace unas semanas que no iba a renovar su contrato en el Manchester City después de 10 temporadas, y su futuro se ha unido al de Leo Messi . Los dos son grandes amigos de la selección argentina y nunca han escondido que les gustaría jugar juntos en algún club de Europa. La opción del Barcelona se abre para Agüero y así se lo ha hecho saber ya el entorno de Laporta al del argentino.

El Barcelona no descarta el fichaje de Agüero este verano, pero no es una prioridad para la dirección deportiva, y si llega será porque acepta dos condiciones: una rebaja salarial a la mitad de lo que cobra en el Manchester City y un nuevo rol en el equipo, en el que no podría ser el delantero titular del club azulgrana. La opción Agüero gana en la Junta Directiva a la opción Depay, y lo ven como un buen refuerzo para un par de años en ataque.