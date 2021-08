Laporta, sobre la salida de Messi: “No puedo hipotecar medio siglo del Barcelona por nadie”

Con el rostro serio, no podía ser de otra manera, el presidente del Barcelona arrancó su comparecencia ante los medios: “Buenos días a todos. Estoy aquí para explicaros la situación en la que hemos llegado con Leo Messi. En primer lugar tengo que decir que hemos recibido una herencia nefasta y esto ha provocado que la masa salarial deportiva represente un 110% de los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las reglas pasan por un fair play financiero. Esto ha llevado a que la deuda sea mucho más elevada y tengamos unos contratos deportivos vigentes con estas magnitudes".

"La única vía para inscribir a Leo era aceptar una operación de la Liga que no es interesante para el Barcelona. No puedo hipotecar medio siglo del Barcelona por nadie ”, explicó el presiden del Barcelona en su primeras palabras.

“Llega un momento en el que hay que plantarse y verlo con la frialdad de los números y dentro de la Liga española debemos acogernos a esta norma, aunque pensamos que esta normal podía ser más flexible . No es excusa porque ya la conocíamos, pero no podemos cumplirla por la herencia que hemos recibido. Messi se merece todo, se quería quedar”.

“ No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido finalizar por el límite salarial y la Liga no es flexible para ampliar ese límite. Si queremos ampliarlo tenemos que favorecer una operación que hipotecaría al club durante medio siglo”.

“La plantilla no está cerrada. El mercado termina el 31 de agosto y todavía pueden pasar muchas cosas. Las dos partes sabíamos las circunstancias en las que nos movíamos. El acuerdo ya lo teníamos, con el contrato de dos años y el de cinco , tanto que nos llegamos a dar las manos, pero luego vimos que solo podía encajar si... Y estamos hablando de hace dos días. Dices... Hombre no puede ser, pero a partir de ahí, ya todo el mundo empieza a evaluarlo de nuevo”.

“Ya se lo conté a Jorge y ya habíamos hablado anteayer. Con Leo nos mandamos mensajes , estaba de vacaciones en Ibiza y nos habíamos marcado como fecha tope el jueves, pero las circunstancias que han ido pasando han hecho esto. Ya comenté que hiciéramos una rueda de prensa conjunta , pero entiendo que la postura es de decepción por las dos partes, pero no lo hemos podido conseguir por causas que no dependen de nosotros”.

“Si se hace la operación con la Liga, entra un dinero que tampoco nos arreglaba el tema. Desde un primer momento se trabaja en una serie de contratos, pero no podemos romper esos contratos unilateralmente y si le añades en la situación en la que está el club, con mucha tristeza tenemos que tomar esa decisión y no prolongar la agonía. Hay que tomar decisiones y por la parte de Leo, ellos tampoco tenían mucho más margen. Pensaríamos que en el mes de julio todo estaría arreglado. Es mejor tomar esta decisión”.

“¿Qué la Liga quiere tener a Messi? Seguro que sí, lo sé de buena fuente. Hay clubes que exigen que se cumpla la normativa y no van a hacer ninguna excepción para que se quede Leo en la Liga. Y no podemos cumplir porque tenemos una herencia que excede el límite salarial exigido. Así de sencillo y así de hiriente. No podemos hipotecar el club medio siglo y no podemos terminar contratos unilateralmente... ¿Qué se puede hacer mejor? Seguro, pero que os estoy explicando cómo es, también”.