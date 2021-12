La tensión en el Barça se dispara y Joan Laporta se enfrenta a un grupo de aficionados

El Barça no pasa por su mejor época a pesar de la llegada de Xavi Hernández y un nuevo empate ante el Osasuna haría que las tensionen entre el club y los aficionados se dispararan. Joan Laporta lo vivió en primera persona ya que a la salida de El Sadar tuvo un enfrentamiento con unos hinchas en las inmediaciones del estadio.

El presidente culé no se tomó muy bien algunas de las reclamaciones que hicieron los fans y no dudó en encararse a ellos. La seguridad allí presente pronto puso paz y distancia para que la cosa no fuera a más.