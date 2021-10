Laporta, sobre el fichaje de Xavi: "Conozco perfectamente lo que opina y tengo muy buenas referencias"

“ Se están trabajando en diversas opciones. Queremos hacerlo sin prisa . Hasta que llegue ese cambio, tenemos plena confianza en Sergi. Mantendré en silencio las opciones que tenemos porque creo que de otra forma no estarías respetando el trabajo de la dirección deportiva”, apuntó sobre la llegada del próximo entrenador.

"Siempre he dicho que Xavi algún día entrenará al Barça, se lo he dicho a él porque vive del fútbol y es del Barça y lo tiene como objetivo prioritario en su vida. Yo me fío de gente que sigue a Xavi y otros entrenadores. Tengo una relación personal muy buena con él, tiene un entorno magnífico y veremos cómo evoluciona todo", ahondó aún más al respecto.