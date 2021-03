Laporta llega para tomar decisiones: los cambios que vienen en el Barcelona

¿Messi, más cerca de renovar?

El argentino no se ha pronunciado sobre su futuro, y no lo hará hasta final de temporada, pero la elección de Laporta como nuevo presidente podría acercar las posturas para que Messi siga en el Barcelona. No será una decisión que se tome rápidamente y primero se tendrán que sentar Laporta y Messi para exponer el proyecto deportivo y que el delantero tome una decisión.