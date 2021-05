El Barcelona quiere una remodelación y se plantea 14 bajas, según Mundo Deportivo

Laporta valora hacer una renovación profunda del vestuario

El presidente azulgrana se reunió Koeman, con el que no tomará una decisión hasta final de temporada

Laporta tiene que empezar a tomar decisiones y a falta de dos jornadas para el final de la Liga, el presidente azulgrana quiere dar pasos firmes sobre lo que será la nueva plantilla. El proyecto deportivo es clave para la continuidad de Messi, y el Barcelona se plantea una profunda renovación del vestuario en la que se podrían dar hasta 14 bajas, como publica Mundo Deportivo.

Laporta no tomará una decisión sobre Koeman hasta final de temporada y si el holandés no sigue, Xavi Hernández seguiría siendo la primera opción aunque haya renovado dos años con el Al-Sadd. La reunión que tuvieron en un restaurante de Barcelona no fue decisiva para lo que pasará tras los partidos ante el Celta y el Eibar.

Son muchas las decisiones que tiene que empezar a tomar Laporta. Messi seguirá en el Barcelona si llega a un acuerdo de renovación, y para eso, el club culé tiene que hacer una plantilla competitiva. El presidente azulgrana quiere hacer una renovación profunda del vestuario y podría dar hasta 14 bajas, contando con jugadores que saldrán seguro, con otros que podrían ser vendidos para aligerar la masa salarial.

Los nombres de Neto, Umtiti, Junior, Matheus, Braithwaite, Coutinho y Pjanic serían los primeros en la rampa de salida este verano. El Barcelona quiere traspasar a estos jugadores, pero en algunos casos como el de Pjanic o el de Coutinho no va a ser fácil encontrar un destino que se amolde a sus condiciones. Pero no serían las bajas más ‘importantes’ este verano.

Y si llegan Haaland, Agüero y Depay, ¿quién sale?

El Barcelona tiene muy cerca el fichaje del Kun Agüero, tiene como objetivo prioritario a Haaland, y si Koeman sigue, la opción de Memphis Depay es muy posible. Los tres son delanteros y la nómina de jugadores de ataque está muy llena en el equipo azulgrana, por lo que podrían escuchar ofertas por Sergi Roberto, Trinçao, Griezmann o Dembelé. El ex del Atlético tiene una salida más difícil por su salario, en cambio el ex del Dortmund acaba contrato en 2022, y si no renueva en verano, se escucharán ofertas.