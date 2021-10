"Tenemos la voluntad de actuar contra los autores materiales del empobrecimiento del club, porque no queremos ser corresponsables, pero lo queremos hacer bien. Cuando tengamos toda la información convocaremos una Asamblea extraordinaria. Este es un tema caliente, sensible. Haremos una Asamblea extraordinaria porque pensamos que se debe hacer o no en función de lo que encontramos", anunció el presidente.