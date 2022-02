El Real Madrid pagará una buena prima de fichaje a Kylian Mbappé: “Ni un euro al PSG”

Kylian Mbappe se mantiene firme con su decisión de dejar el PSG a final de temporada y su opinión no ha cambiado tras su exhibición ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. El delantero señaló nada más terminar el encuentro, que no iba a cambiar nada por el gol que le había metido a Courtois. El equipo blanco confía en convencer a Mbappé a final de temporada, y según publica Marca, lo hará con una buena prima de fichaje .

El Real Madrid sabe que Mbappé quiere cambiar de aires y le pagará una buena prima de fichaje a final de temporada. Florentino Pérez ya le hizo una oferta de 200 millones al PSG el pasado verano, que no fue escuchada en París, y ahora no está dispuesto a que el equipo parisino ingrese dinero del Madrid.

Las relaciones entre las dos directivas están rotas, como se aseguró tras la comida antes del partido de la ida de octavos de final de la Champions. Al Khelaifi y Leonardo no se han escondido y lo confirmaron en público. “No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación con el Real Madrid. No voy a recordar lo que pasó. Yo creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, ellos no piensan lo mismo”, dijo Al Khelaifi sobre el conjunto blanco.