Kylian Mbappé no tendría penalización económica si decide no fichar por el Real Madrid

¿Qué pasa si Kylian Mbappé no ficha por el Real Madrid? El francés es libre para decidir su futuro y jugará en el equipo que él quiera a partir del mes de junio. Mbappé no tendrá que pagar una penalización económica al club blanco en el caso de aceptar la oferta de renovación del PSG o fichar por otro club. Leonardo , director deportivo del PSG, se mostró confiado en el camino que llevan con la negociación... ¿Qué decidirá?

No habrá una decisión hasta pasado el mes de marzo . La eliminatoria en los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el PSG le hizo cambiar de planes, y hasta que no se acerque el final de temporada , su futuro estará aparcado a un lado. El equipo parisino y el club blanco parecen las únicas opciones reales para el delantero.

Mbappé siempre ha dejado claro que su sueño de niño era el de jugar en el Real Madrid. El pasado verano, Florentino Pérez le hizo una oferta de 200 millones al PSG , en el último año de contrato del francés, pero Al Khelaifi no consideró la propuesta y se quedó con el delantero de Bondy.

Leonardo negó que el PSG le hubuera hecho una oferta de 200 millones para dos temporadas. " No le hemos hecho una oferta precisa . Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en ese contrato será el salario. Queremos ponerle en las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible", aseguró Leonardo en una entrevista que publica el diario L'Équipe.

"Kylian está en plena reflexión. Lo que sintió el pasado sábado fue magnífico. Se está creando un vínculo y no solo con él. No quiero ser empalagoso, pero otros clubes no tienen ultras así. Eso puede influir", afirmó en referencia a los aplausos que recibió el futbolista de los fondos del Parque de los Príncipes tras marcar dos goles y dar una asistencia contra el Saint-Etienne.