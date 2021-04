El Kun Agüero ya tiene el contrato que le ofrece Laporta para fichar por el Barça: su fichaje es inminente

El Kun saldría gratis este verano ya que no ha renovado con el equipo de Guardiola y hace unas semanas lo anunciaba. Es un jugador no se supondría más coste que el del sueldo. El Barça lleva siguiendo al futbolista desde hace un tiempo, aunque Koeman comentó que no era del todo su agrado y que prefería a otros delanteros, pero Laporta en esto está decidido y ya ha movido ficha mandándole el contrato.