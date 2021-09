El Kun Agüero disipa todas las dudas: "Volvería a fichar por el Barcelona aunque no estuviera Messi"

El ex del Atlético, que sigue recuperándose de la lesión de rodilla que le ha impedido de momento vestir la camiseta del Barcelona, ha narrado cómo no lo ha pasado precisamente bien en los últimos meses: "En la Copa América, Leo me dijo que lo suyo se iba a arreglar. Cuando pasó lo de ese jueves, me quedé en shock como todos. Se juntó su marcha con mi lesión. Pero no es verdad que me planteara irme del club tras ver que él no continuaba. Yo firmé cuando él no lo había hecho”.