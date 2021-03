Koeman convence al vestuario del Barcelona: “Siempre ha ido de cara”

Ronald Koeman siempre ha dado la cara por sus jugadores y los resultados le está empezando a dar la razón con sus apuestas por los jóvenes, y las decisiones en sus cambios de sistema. El vestuario azulgrana cree que el holandés se está haciendo respetar y hay una buena conexión entre ellos. Pese a todo, el futuro de Koeman no está asegurado porque aunque tiene contrato hasta el verano de 2022, tendrá que sentarse con el nuevo presidente azulgrana a partir del próximo lunes.

Un mensaje directo a los nuevos directivos que tengan que tomar decisiones sobre el futuro proyecto deportivo del Barcelona. Los tres candidatos han hablado de Xavi para el banquillo, pero ninguno ha dicho que no vaya a contar con Koeman, así que hasta que no se sienten en la butaca presidencial, no se sabrá qué camino cogerán.