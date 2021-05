La rajada de Koeman que suena a despedida del Barcelona: “No he notado la confianza del club”

El entrenador del FC Barcelona , tiene un año más de contrato pero sabe que está puede ser su última temporada , así ha parecido en la rueda de prensa. Ronald Koeman ha criticado al presidente del club , Joan Laporta, sobre la gestión deportiva porque no ha notado la “confianza” del club estas últimas semanas. Los resultados no han acompañado al holandés este final de temporada, han perdido la oportunidad de luchar la Liga y desde los despachos ya se esta buscando a un sustituto .

Una rueda de prensa que suena a despedida, Koeman no ha parado de reprochar la gestión en la directiva, defendiendo a sus jugadores porque entiende que no se les ha tratado bien después de las filtraciones de las posibles salidas. "Últimamente, el último mes, creo que hay que respetar más a tu entrenador, respetar más a nuestros jugadores , porque entiendo que los jugadores están tocados porque en los últimos días salen nombres en la prensa, y no merecen este trato, merecen más respeto. Hay muchas cosas a hacer diferentes", apeló.

Está de acuerdo en que hay que realizar cambios

Aunque se le está buscando sustituido , Koeman confía en ser el entrenador la temporada que viene, aunque está de acuerdo en que hay que hacer cambios para mejorar la plantilla : "El camino que queremos hacer no se puede recorrer en un único año. Hacen falta más cambios en la plantilla, buscar más jugadores que nos van a dar más contundencia. Nuestra plantilla no está hecha , en mi opinión. El Atlético de Madrid sí tiene una plantilla. Tenemos ideas de cambio, para tener un equipo que pueda luchar por todos los títulos grandes", explicó.

Koeman asegura entender "perfectamente" su situación y que en el Barça hay que ganar, pero pide comunicación directa. "Sé dónde estoy y que hay que ganar cosas. Pero siempre he dicho que siempre he dado la cara en todas las ruedas, he sido el único portavoz del club mucho tiempo esta temporada, hay que reconocerlo. Al final, no ganamos y si pensamos que necesitamos otro entrenador y otros jugadores, perfecto. Pero hay que comunicarlo"