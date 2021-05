Koeman sigue en el Barça, de momento: el futuro del holandés se decidirá en una reunión en los próximos días

Laporta, Yuste y Alemany se han visto con Ronald Koeman en las oficinas del Camp Nou. El principal objetivo era resolver el futuro del holandés. Apareció con su representante Rob Jansen entorno a las 8 de la tarde y por delante le quedaba una reunión clave. En poco más de media hora resolvieron el encuentro y el técnico fue el primero en abandonar las instalaciones con una resolución en la mano. De momento ha conseguido mantener su puesto , pero el club no descarta totalmente que sea remplazado.

En los próximos días volverán a tener una nueva reunión para ver si esta decisión es definitiva o no. En el encuentro se ha hablado mayoritariamente de cómo ha ido la temporada, pero no de su futuro, eso se verá en unos días. Los ocho millones de indemnización es lo que hace que la junte esté divida y le esté costando tomar tanto esta decisión

La directiva dividida con Koeman

Pero la reunión cumbre tendría lugar la tarde-noche en las oficinas del Camp Nou. El presidente y Ronald Koeman se vieron a las caras para tratar sobre su futuro. A Joan no le convence el entrenador y quería deshacerse de él. El problema en esta operación estaba en los ocho millones por romper el contrato antes de tiempo. Parte de la junta veía esto como un problema y les retenía la hora de tomar la decisión, para Laporta no lo era tanto y está decidido a hacer cambios en el banquillo.

Quizás sea porque no hay unanimidad dentro de Can Barça con respecto a Koeman por lo que está habiendo problemas a la hora de tomar la decisión. Parte de la directiva apuesta por el holandés y no quiere que se marche y otra le quiere dar salir entre los que se encuentra el presidente que será el finalmente tome la palabra.