Koeman señala a los jugadores: "Esta plantilla no está al nivel que queremos para el Barça"

El FC Barcelona llegó a la última jornada de Liga sin tener opciones al título. No termina la temporada en blanco ya que consiguieron la Copa del Rey frente al Athletic, pero no ha terminado el equipo con las mejores sensaciones a pesar de vencer al Eibar. Koeman parece que tiene las horas contadas y en las últimas ruedas de prensa está dejando alguna que otra perlita. En la previa del último partido pidió respeto y tras el encuentro no dudó en señalar a los jugadores.