Koeman responde a las críticas y se pronuncia sobre la sanción: "Es muy exagerada"

Este partido no solo le costó los tres puntos, sino también la sanción de dos partidos al técnico, algo con lo que no está de acuerdo. “Vamos a recurrir porque creo que es una sanción muy exagerada por decir vaya personaje te pones dos partidos, si insultas de verdad, te dan 20 partidos. Vamos a recurrir, mañana no voy a poder estar en el banquillo, pero tenemos staff técnico y vamos a superarlo”.