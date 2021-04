Koeman pide que se deje de usar el VAR en España: "Mejor parar"

El FC Barcelona no terminó muy contento con el arbitraje de Gil Manzano . En el segundo tiempo pidieron penalti de Mendy a Braithwaite y ni el colegiado ni el VAR lo vieron de esa forma. Nada más terminarse el encuentro, Koeman se dirigió al árbitro extremeño para recriminarle esa acción y tampoco dudó en hacerlo en las ruedas de prensa posteriores al encuentro.

No era la primera vez que el holandés se queja del VAR y esta vez fue muy contundente. " El penalti es clarísimo" . " Mejor parar el VAR en España" , decía en Barça TV.

La espantada de Koeman

También habló para Movistar+ y ahí dijo lo mismo, para él era penalti claro. "Yo creo que si todo el mundo ha visto el partido y eres del Barcelona estás caliente, estás descontento por dos decisiones y por el arbitraje, pero primero quiero decir que sobre todo la primera parte nosotros no hemos estado bien, ni en ataque ni en defensa. En la segunda parte hemos mejorado, y solo pido del arbitraje, acertar decisiones, porque es penalti y yo creo que el extra time han sido cuatro minutos, cuando el árbitro paró dos o tres por su hombro".

"El penalti es clarísimo, entonces una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Ya he dicho lo que pienso". Koeman le preguntó al periodista su opinión sobre la jugada y este le respondió que eso lo decidía el árbitro. La respuesta no le gustó y lo dejó plantado.

Las valoraciones de Ronald sobre El Clásico

El Madrid fue mejor en el primer tiempo, se fueron al vestuario con dos goles de ventaja, pero pudieron ser alguno más. "No hemos defendido bien en varias jugadas en la primera parte. Tuvimos mucho balón pero el último pase no estuvo bien y no creas el peligro que podemos crear. Ellos han defendido bien y han aprovechado su efectividad con velocidad arriba", dijo en sala de prensa.