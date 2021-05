Koeman se pega un tiro en el pie: los cambios cuestionados que pueden costarle La Liga y su continuidad en el Barça

El holandés no es de los que hace cambios rápido, se los piensa muchos e incluso en algunas ocasiones no los agota. Esta vez al ver que el rival crecía y con el 2-3 en el marcador de nuevo tiró de la racanería y empezó a hacer relevos defensivos. Entró Mingueza para sustituir a un fundido Pedri y solo dos minutos antes del 3-3 quitó a Dembélé que había sido de lo mejor para los azulgranas y a Griezmann para meter a Dest y Braithwaite.

La falta de piernas en casi todos los equipos es evidente y en el Barça se notó más que nunca. El equipo arrollador que salió en el primer tiempo no tuvo cabida en el segundo, estuvieron anestesiados y sin apenas reacción. Se le escapan dos puntos vitales al FC Barcelona y esta vez pagó muy caro no cerrar el partido.

A todo esto, la continuidad de Koeman en Barça no está asegurada y este tipo de resultado no ayudan. Hasta ahora el alemán aseguraba que sí, veremos si Laporta deposita su confianza en él la próxima temporada.

Las explicaciones del holandés

En sala de prensa el entrenador no sabía qué decir y explicar a los aficionados culés qué había sucedido en el terreno de juego. El neerlandés admitió que "a veces es dificilísimo explicar" situaciones como la que le sucedió a su equipo que en tres minutos desperdició un 0-2 y que tampoco pudo aguantar el 2-3. "En la primera parte estuvimos bien, con buen ritmo de balón, con intensidad y creando oportunidades. Nos pusimos 0-2 y en la segunda hemos bajado el ritmo de la intensidad y ellos nos han sorprendido en varias jugadas donde no hemos estado atentos defensivamente . Cuando das ánimos al rival cuesta cambiar el 'chip', en vez de apretar hemos dejado entrar al Levante en el partido", opinó.

"Como entrenador eres el máximo responsable. Yo también me he preguntado qué hemos hecho en el descanso porque habíamos hablado de seguir con la intensidad y de mejorar cosas defensivamente, pero viendo la segunda parte parece que no he logrado transmitirlo. Estamos 'tocados', teníamos nuestras esperanzas, íbamos 0-2 y no esperas un empate", añadió el técnico blaugrana.