Koeman, ni perdona ni olvida: pedirá el íntegro de su finiquito al Barça

Ronald Koeman fue sorteando las crisis del Barça hasta que el gol de Falcao y el fallo del penalti de Memphis le condenaron. El neerlandés tenía contrato y al tratarte de una destitución le pertenece su finiquito. El Barça no es el primero que tiene que abonar ya que todavía se lo debe a Quique Setién, pero si algo tiene claro el ya ex entrenador es que no va a perdonar nada al club.