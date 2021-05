Koeman no quiere ni oír hablar de su futuro en el Barça: “No voy a contestar"

La continuidad del holandés tiene pie y medio fuera ya no tanto por resultados, que también, si no por la imagen que ha dado el equipo en ciertos momento de la temporada y sobre todo en partidos claves donde era vital ganar. Con su título en la Copa del Rey parecía que tenía opciones de quedarse, pero poco a poco estas se fueron diluyendo.

Solo 5 puntos de los últimos 15 han ganado los azulgranas y eso viendo que llegaban con opciones pesará y mucho a la hora de tomar la decisión. Tiene un año más de contrato, pero todo hace pensar de que no lo cumplirá.

El neerlandés fue preguntado tras la derrota por su continuidad y no quiere ni oír hablar de ello. “No voy a contestar ya dije ayer lo que pienso y no hace falta repetirlo”. Laporta ya está empezando a mover los hilos y tiene su punto fijado en Xavi Hernández a pesar de que ha renovado.

¿Qué pasará con Messi?

Del que sí habló fue de Messi. Tampoco se sabe qué sucederá con el argentino, aunque en un principio parece que se va a quedar. Su todavía entrenador espera que no se vaya. “Esperamos que no. Todavía es el mejor jugador del mundo y lo ha demostrado también hoy, que jugar sin él es imposible. Ha marcado 30 goles, ha dado muchos puntos durante muchos años. Esperemos que siga pero es una pregunta para Leo. Si no está Leo, ¿Quién va a marcar los goles?”, dijo Koeman.