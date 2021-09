Koeman no encuentra la solución: ni su apuesta por los jóvenes le sale bien

Con la enfermería a tope, Demir, Balde, Araujo y Eric García salieron en el once inicial. El central español lleva siendo titular desde el inicio, pero con Piqué como pareja. La defensa estaba plagada de jóvenes y presentaba una media de 20 años y en los dos primeros minutos del encuentro ya se vio que no le había salido bien. Una defensa muy poco contundente en el despeje propició el primer gol del Granada.

Balde, uno de los titulares, no pudo terminar ni el primer tiempo. Tuvo molestias en la zona lumbar y tuvo que abandonar el terreno de juego. En su lujar entró Mingueza , pero el Barça siguió sufriendo en defensa.

En la delantera también había cambios, Memphis es un fijo para Koeman y lo que ha ido variando a lo largo de estas jornadas es su acompañante. En Champions probó con Luuk de Jong, pero el neerlandés no funcionó y decidió apostar en el Granda por Demir.

Una baja muy sensible para Koeman sería Pedri que lo ha jugado todo desde que llegó al Barça y su plaza quedaba vacante. Todo hacía pensar que esta sería la oportunidad para Riqui Puig , pero de nuevo el entrenador dejaba claro que no entra en sus planes . Sergi Roberto abandonaba la banda derecha para ocupar una plaza en el medio campo.

Al técnico neerlandés no le salió su plan inicial y ante la imposibilidad de revertir ese tempranero gol en el 75 decidió sacar a Riqui a la desesperada porque no tenía otra cosa. Solo Araujo pudo evitar la derrota, pero lo que quedó patente es que el plan no le salió y pasaron a recurrir a los centros laterales como así se consiguió el gol. Muy poco de juego colectivo.