Koeman se empieza a inquietar con el futuro de Messi: "Cuando un tema no se cierra te preocupas"

Todo parecía que iba a ser coser y cantar con la renovación de Messi , pero lo cierto es que ha terminado su contrato y sigue sin vincularse al FC Barcelona. El problema: la economía culé que no cuenta con la mejor salud. Laporta consiguió uno de los objetivos que se marcó cuando cogió la presidencia, pero de momento no la puede hacer realidad debido a los problemas económicos. Koeman ha sido el primero en asegurar que esto ya le empieza a preocupar.

Esto se traduce en que hasta que no se deshaga de estos grandes salarios no puede inscribir en La Liga ni a los nuevos fichajes ni por supuesto a Messi que lleva desvinculado del Barcelona desde el 1 de julio. A pesar de todos los problemas que esto supone, el presidente sigue teniendo el mismo discurso de cara al exterior y apuesta porque todo se resolverá de forma favorable.

El presidente intenta llamar a la calma, pero Koeman parece que ya le empieza a inquietar el tema. "Cuando un tema no se cierra, te preocupas, claro. Confío en el presidente. Leo debe terminar aquí. No puede acabar con otra camiseta". Por primera vez el holandés reconocía que el tema no va todo lo bien que ellos quisieran.