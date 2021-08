Koeman, sobre Ilaix Moriba: "El dinero no es lo importante a su edad, pero el jugador no piensa así"

"Es un jugador que tiene 18 años, que es futuro del club, que el año pasado jugó con el primer equipo y que ahora se encuentra en una situación en la que no está con nosotros. Mi mensaje para él es que el dinero no es lo más importante cuando tienes esa edad, lo importante es jugar partidos. Pero el jugador y su gente no opinan así, y estoy decepcionado", apostilló. De momento, el pulso entre club y jugador es para que renueve o se marche traspasado, pero sin jugar hasta llegar ese momento", comunicó el holandés en rueda de prensa.