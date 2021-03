Koeman se harta de las dudas sobre su futuro y se sentará con el nuevo presidente del Barcelona a partir de lunes

Koeman defiende su esquema de tres centrales

Además del ambiente en el entorno, y en el vestuario, c ree que han mejorado en no cometer errores individuales que costaron puntos y derrotas en el pasado. "Lo que ha cambiado es que últimamente no hemos hecho muchos errores individuales. El equipo ha sido capaz de presionar muy bien al contrario. En fases de partido, tener tres atrás nos ha dado seguridad en nuestro juego por nuestra manera de defender. Hemos mejorado en concentración a balón parado", comentó.

"Primero, está nuestro partido. No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar . Luego, el mejor resultado siempre es que el equipo que está arriba, pierda puntos. Pero, si no ganamos, tampoco nos interesaremos por ese derbi. Primero está ganar el nuestro", reiteró en este sentido.

No se moja en las elecciones

"No lo sé (si se ha ganado seguir), no está en mis manos. Pero sé que tengo un año más de contrato. Y hablaremos con el nuevo presidente, que tiene que marcar el camino. No me interesa, ni me molesto por nombres como el de Xavi u otros. Vendrá un nuevo presidente, que decidirá, y nosotros hablaremos. Estoy harto de contestar estas preguntas desde hace tiempo. Veremos qué pasará", se sinceró al respecto.