¿Cuánto va a cobrar Ronald Koeman de finiquito? El técnico neerlandés ya no es entrenador del Barcelona y su salida le va a salir cara a Joan Laporta. Koeman tiene que cobrar la temporada actual, y además el club azulgrana tendría que pagar a la Federación de Países Bajos por su despido antes de acabar el contrato. La decisión de echar a Koeman le saldrá al Barcelona, según El País, por unos 12 millones de euros .

Koeman ya se temía que podía ser destituido tras la derrota ante el Rayo Vallecano. "Nos hemos encontrado un equipo que nos ha presionado mucho, pero creo que fuimos superiores y viendo las oportunidades que hemos tenido y las que han tenido ellos, el resultado no ha sido justo, pero no lo podemos cambiar ".

El preparador blaugrana, que zanjó con un "no sé" la cuestión sobre si este resultado afectaría a su futuro en el banquillo, cría que su equipo "ha demostrado y ante el Real Madrid de estar a buen nivel". "Pero no es suficiente, lo que cuenta es el resultado y son dos partidos perdidos , aunque es increíble que perdiésemos en Vallecas", reiteró.

Para Koeman, el estar ya tan abajo en la clasificación significaba que no estuvieran "bien". "El equipo ha bajado en el equilibrio en plantilla, hemos perdido jugadores de muchísima efectividad y en los últimos años los equipos de arriba se han reforzado y nosotros no hemos podido y eso cuenta, no en este partido porque a pesar de las bajas hemos hecho un buen partido", señaló.