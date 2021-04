Koeman, expulsado ante el Granada, no se sentará en el banquillo ante el Valencia y es duda ante el Atlético

"No creo que mi expulsión haya perjudicado al equipo. No me he equivocado... Según el acta he faltado al respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar y creo que sólo comenté varias jugadas siempre de manera respetuosa hacia él. Quiero que me digan qué palabras he usado porque no he usado palabras feas. Ni una vez", indicó el técnico culé.