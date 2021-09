Koeman, resignado con la plantilla que tiene: “El Barça ya no es el de hace ocho años”

"El sistema básico ha sido 1-4-3-3 en la primera mitad, luego había que modificar por cómo iba y para buscar el empate en función de lo que había en el banquillo. El Barça de hoy en día no es el Barça de hace ocho años. Jugamos a la manera del Barça, pero no tenemos velocidad en banda porque Coutinho va para dentro, Demir no va mucho en profundidad... y es así. Con Ansuy Dembélé es diferente, tienes más profundidad.... y hay que buscar alternativas".

El entrenador, que subrayó que no va a "hablar más" de su futuro, lamentó que por "culpa de no entrar fuerte y no disputar bien en dos o tres jugadas en los primeros minutos" se les complicase el choque con el tanto del Granada. "Ellos iban a defender más y no iba a haber tanto espacio, sobre todo por el medio, pero creo que el equipo estuvo bien, con muchísima entrega y quiero dar las gracias a nuestra gente que han animado hasta el último segundo. Merecimos empatar y quiero destacar la ambición del equipo de intentar ganar el partido", apuntó.