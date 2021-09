Koeman se siente respaldado por Laporta: "No puede haber dudas con el entrenador"

“El presidente hizo muy bien, hizo lo que tiene que hacer como presidente, no dejar dudas sobre el entrenador. Todo depende de los resultados para cualquier entrenador, pero creo que había dudas, había cosas que han salido en la prensa, temas del sistema de juego, de Riqui Puig, de Umtiti y algo más... Yo siempre estoy abierto a escuchar y a quedarme por más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador. Y no puede ser que haya dudas porque si hay dudas sobre la mesa, el entrenador no tiene este poder”, agradeció Koeman a Laporta en Mundo Deportivo.