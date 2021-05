La relación entre Joan Laporta y Ronald Koeman no está atravesando su mejor momento. En la última reunión le dio una prórroga para que continuara siendo entrenador, pero con la salvedad de que lo haría a la espera de que encontrara un sustituto. Si no lo encuentra, el holandés seguirá. El presidente en su últimas declaraciones no fue tajante con el futuro del técnico en la entidad blaugrana y deja abierta la posibilidad de que pueda salir.