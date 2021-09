Laporta y Koeman están sufriendo otra crisis en su relación, a pesar de que por ambas partes se asegura que tienen una relación estupenda. El presidente y la junta no terminan de confiar en él y los resultado tampoco están acompañando. La primera vez que tuvo un pie fuera fue cuando se acabó la pasada temporada, que querían destituirlo, pero la realidad fue que no encontraron sustituto. Ahora el entrenador neerlandés y su agente han revelado detalles de esas conversaciones en el documental que se está emitiendo en su país.

Por su parte, Ronald aseguraba que la relación era buena. "Nos habíamos llevado siempre bien. Y entonces, el presidente me dice: 'Todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más'", relata Koeman.

"El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije: 'Arréglalo si no me quieres. Hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones'", dice el técnico neerlandés en su documental.