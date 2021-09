"No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano", añadió en este sentido el técnico neerlandés, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Granada, que por primera vez desde el inicio de la pandemia pudo ser presencial para los periodistas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.