Koeman da la cara tras el comunicado y vuelve a insistir: "Hay que ser realistas con esta plantilla"

Ronald Koeman ha comparecido en sala de prensa después del empate ante el Cádiz . Esta vez, y a diferencia del día del esperpéntico comunicado , el técnico neerlandés si que ha aceptado las preguntas de los periodistas. Koeman ha vuelto a insistir en que la plantilla actual del Barcelona, no da para más.

"Creo que en general el equipo ha estado bien. Tuvimos mucha posición de balón, nos costó crear oportunidades. Hemos tenido las mejores ocasiones del partido, hasta el último minuto con la ocasión de Memphis. No puedo quejarme de nada de la actitud de los jugadores. Hemos hecho todo lo posible. Era un partido complicado y en este partido nos ha faltado el último pase, la última oportunidad... si no marcamos no ganas un partido", ha señalado Ronald Koeman.